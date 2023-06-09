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Вук Рашович - о "Динамо": сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию

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Наставник "Аль-Фейха" Вук Рашович высказался по поводу информации о том, что он может возглавить "Динамо".
Фото: Getty Images
- Несколько дней назад говорил, что скоро будет ясность, но из "Динамо" на меня так никто и не вышел. Был диалог с клубом, но руководство "Аль-Фейха" сразу дало понять, что не отпустит меня. В Саудовской Аравии на меня рассчитывают, мы боремся за чемпионство, поэтому я никак не могу разорвать контракт с моим нынешним клубом — этой функции не предусмотрено. Сейчас не может идти и речи о моем уходе из Саудовской Аравии в Россию, - приводит комментарий Рашовича Sport24.

Серб Вук Рашович является рулевым "Аль-Фейха" с 2021 года. У руля саудовского коллектива серб провел 69 поединков. В них он сумел одержать 22 победы. Также в активе тренера 21 ничья и 26 поражений. С командой Вук выигрывал национальный кубок в 2022 году. Также Рашович известен по работе с сербским "Партизаном". С сербским грандом тренер выигрывал местный чемпионат в сезоне 2012/2013. Еще специалист работал в "Динамо" из Минска.

Ранее в СМИ появились сведения, что руководство столичного "Динамо", пребывающее в поиске нового тренера, заинтересовано в приглашении Рашовича. Московский коллектив недавно расстался со Славишей Йокановичем из-за неудовлетворительных результатов. Бело-голубые по итогам сезона финишировали на 9-й строчке, заработав 45 турнирных баллов. Сейчас клуб ведет переговоры с различными кандидатами.


Динамо
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