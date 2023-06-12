– Восстановился ли Комличенко? Николай будет работать с командой с первого дня сборов, – цитирует Клюева "СЭ".
Комличенко травмировался в игре с "Сочи" (0:1) в рамках 27-го тура чемпионата России, которая состоялась 14 мая. С тех пор форвард не появлялся на поле. "Ростов" под руководством Валерия Карпина потерпел 4 поражения в 5-ти заключительных матчах сезона и завершил сезон РПЛ-2022/23 за пределами топ-3. Желто-синие набрали 53 очка и остановились в 1 балле от замкнувшего тройку лидеров "Спартака".
Агент нападающего "Ростова" Комличенко: Николай будет работать с командой с первого дня сборов
Александр Клюев, агент лучшего бомбардира "Ростова" Николая Комличенко, обозначил сроки восстановления 24-летнего форварда.
Фото: ФК "Ростов"