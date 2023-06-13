34-летний Жоаозиньо: завершать карьеру точно не планирую!

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Бывший игрок "Сочи" Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать игровую карьеру.
Фото: ФК "Сочи"
"Пока у меня нет никаких предложений и разговоров. Сейчас нахожусь в отпуске, отдыхаю, тренируюсь самостоятельно. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ, но если будут другие варианты, тоже рассмотрю. Завершать карьеру точно не планирую!", - цитирует Жоаозиньо "СЭ".

Напомним, на днях "Сочи" объявил об уходе вингера Жоаозиньо по истечении контракта. Игрок защищал цвета сочинской команды с августа 2020 года. В 74 матчах за "барсов" он забил 9 мячей и отдал 8 голевых ассистов. В этом сезоне 34-летний футболист принял участие в 27 играх, в которых оформил 4+3 по системе гол плюс пас. Ранее Жоаозиньо выступал в российской Премьер-лиге за московское "Динамо" и "Краснодар".


Жоаозиньо Сочи
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