"Пока у меня нет никаких предложений и разговоров. Сейчас нахожусь в отпуске, отдыхаю, тренируюсь самостоятельно. Конечно, хотелось бы остаться в РПЛ, но если будут другие варианты, тоже рассмотрю. Завершать карьеру точно не планирую!", - цитирует Жоаозиньо "СЭ".
Напомним, на днях "Сочи" объявил об уходе вингера Жоаозиньо по истечении контракта. Игрок защищал цвета сочинской команды с августа 2020 года. В 74 матчах за "барсов" он забил 9 мячей и отдал 8 голевых ассистов. В этом сезоне 34-летний футболист принял участие в 27 играх, в которых оформил 4+3 по системе гол плюс пас. Ранее Жоаозиньо выступал в российской Премьер-лиге за московское "Динамо" и "Краснодар".
34-летний Жоаозиньо: завершать карьеру точно не планирую!
Бывший игрок "Сочи" Жоаозиньо заявил, что не планирует завершать игровую карьеру.
Фото: ФК "Сочи"