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"СЭ": "Крылья Советов" заинтересованы в приобретении полузащитника "Ростова" Тугарева

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Российский футболист "Ростова" Роман Тугарев может перебраться в "Крылья Советов".
Фото: "СЭ"
По сведениям СМИ, "Крылья Советов" заинтересованы в услугах 24-летнего россиянина Романа Тугарева, играющего на позиции атакующего полузащитника.

Роман Тугарев представляет цвета "Ростова" с 2020 года. В майке дончан футболист сыграл 62 поединках. В них он сумел отметиться 7 голами и 4 ассистентскими действиями. В завершившемся сезоне Рома записал на свой счет 4 гола, сыграв 31 встречу. В июле Тугарев отпразднует свое 25-летие. Трудовое соглашение игрока с "Ростовом" рассчитано до декабря 2025 года. Дружина Валерия Карпина по итогам сезона финишировала на 4-й строчке.

Источник: "СЭ"


Тугарев Ростов Крылья Советов
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