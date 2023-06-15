По сведениям СМИ, "Крылья Советов" заинтересованы в услугах 24-летнего россиянина Романа Тугарева, играющего на позиции атакующего полузащитника.
Роман Тугарев представляет цвета "Ростова" с 2020 года. В майке дончан футболист сыграл 62 поединках. В них он сумел отметиться 7 голами и 4 ассистентскими действиями. В завершившемся сезоне Рома записал на свой счет 4 гола, сыграв 31 встречу. В июле Тугарев отпразднует свое 25-летие. Трудовое соглашение игрока с "Ростовом" рассчитано до декабря 2025 года. Дружина Валерия Карпина по итогам сезона финишировала на 4-й строчке.
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Крылья Советов" заинтересованы в приобретении полузащитника "Ростова" Тугарева
Российский футболист "Ростова" Роман Тугарев может перебраться в "Крылья Советов".
Фото: "СЭ"