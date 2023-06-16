По сведениям СМИ, технология офсайдных линий для VAR, разработанная китайской компанией Rigour Tech одобрена ФИФА. Таким образом, в следующем сезоне у российских арбитров появится возможность определять офсайд с помощью линий.
Сезон РПЛ 2022/2023 подошел к своему завершению. Чемпионство привычно завоевал "Зенит" из Санкт-Петербурга, набрав 70 очков. Строчку ниже занял столичный ЦСКА. В их активе на 12 баллов меньше. Тройку замкнул другой московский коллектив "Спартак". Дружина Гильермо Абаскаля заработала 54 очка. Также определились команды, покинувшие высший дивизион. В следующем сезоне в высшем дивизионе не сыграют Химки и Торпедо. Их место займут "Балтика" и "Рубин". Примечательно, что минувший сезон ознаменовался рядом судейских скандалов, связанных с определением офсайда.
Источник: "РБК Cпорт"
"РБК Cпорт": следующий сезон РПЛ начнётся с офсайдными линиями для VAR
В следующем сезоне у VAR появятся офсайдные линии.
Фото: ТАСС