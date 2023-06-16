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"РБК Cпорт": следующий сезон РПЛ начнётся с офсайдными линиями для VAR

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В следующем сезоне у VAR появятся офсайдные линии.
Фото: ТАСС
По сведениям СМИ, технология офсайдных линий для VAR, разработанная китайской компанией Rigour Tech одобрена ФИФА. Таким образом, в следующем сезоне у российских арбитров появится возможность определять офсайд с помощью линий.

Сезон РПЛ 2022/2023 подошел к своему завершению. Чемпионство привычно завоевал "Зенит" из Санкт-Петербурга, набрав 70 очков. Строчку ниже занял столичный ЦСКА. В их активе на 12 баллов меньше. Тройку замкнул другой московский коллектив "Спартак". Дружина Гильермо Абаскаля заработала 54 очка. Также определились команды, покинувшие высший дивизион. В следующем сезоне в высшем дивизионе не сыграют Химки и Торпедо. Их место займут "Балтика" и "Рубин". Примечательно, что минувший сезон ознаменовался рядом судейских скандалов, связанных с определением офсайда.

Источник: "РБК Cпорт"


Зенит VAR Спартак ЦСКА Ростов Локомотив
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