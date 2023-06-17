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Жоаозиньо – о будущем: если будут предложения из России, то конечно останусь, но пока интереса от российских клубов нет

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Экс-хавбек "Сочи" Жоаозиньо поделился информацией по поводу своего будущего.
Фото: Sport24
- Все хорошо, сейчас отлично провожу время с семьей. Не думаю о завершении карьеры, хочу продолжать играть. Если будут предложения из России, то конечно останусь, но пока интереса от российских клубов нет. Договоренностей ни с одной командой из РПЛ у меня нет, - приводит комментарий Жоаозиньо Sport24.

Уроженец бразильского города Умбауба Жоаозиньо в России представлял цвета "Краснодара", "Динамо" и "Сочи". Наибольшее количество игр атакующий хавбек провел в майке кубанского коллектива. В составе "быков" футболист поучаствовал в 217 поединках. В них он сумел отметиться 39 голами и 60 голевыми пасами. В 2018 году Жоаозиньо покинул "Краснодар" и перебрался в "Динамо" из Москвы. За столичный коллектив бразилец набрал 6+11 по системе гол плюс пас в 50 играх. С 2020 года футболист представлял цвета "Сочи" (79 матчей, 9 голов и 8 ассистов). В завершившемся сезоне Жоаозиньо забил 4 гола и оформил 3 результативные передачи в 27 встречах. Недавно было объявлено, что хавбек покидает южный коллектив. Примечательно, что у Жоаозиньо есть российское гражданство.


Жоаозиньо Сочи Краснодар Динамо
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