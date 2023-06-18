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Семшов: Карпин сможет принести "Ростову" успех. Не исключаю, что будет по силам взять медали чемпионата

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Главный тренер "Чайки" Игорь Семшов высказал мнение о перспективах "Ростова" в следующем сезоне.
Фото: ФК "Ростов"
- Уверен, что Карпин сможет принести "Ростову" успех. Если в команде сохранится костяк, в следующем сезоне ребята определенно смогут создать конкуренцию и побороться за пятерку. Не исключаю, что "Ростову" будет по силам взять медали чемпионата, - передает слова Семшова Metaratings.ru.

"Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги занял четвертое итоговое место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 матчах. За пять туров до финиша желто-синие шли на втором месте, но на заключительном отрезке национального первенства потерпели 4 поражения в 5 матчах, из-за чего их обошли московские ЦСКА и "Спартак". Стоимость состава "Ростова" по оценке портала Transfermarkt - седьмая в РПЛ.


Ростов Карпин Семшов
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