- Дебют Малкома за сборную? Он счастлив играть за национальную команду, у Малкома был отличный сезон, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".
Бразильский атакующий полузащитник "Зенита", обладающий российским паспортом, Малком провел 2 поединка за свою национальную дружину. Сначала зенитовец помог бразильской сборной разгромно обыграть Гвинею (4:1). Футболист появился на последнюю десятиминутку и сумел заработать 11-метровый. В поединке с Сенегалом, который бразильцы проиграли (2:4) тренерский штаб южноамериканской команды доверил Малкому место в основе. Футболист провел на футбольном поле 57 минут игрового времени и отметился классным пасом, который вывел форварда Ришарлисона один на один с голкипером. Футболист "Тоттенхэма" не сумел попасть по воротам.
Агент: Малком счастлив играть за сборную Бразилии
Агент бразильского футболиста Малкома Луис Фернандо Гарсия высказался об игре своего клиента за национальную команду.
Фото: ФК "Зенит"