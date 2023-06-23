– Пока преждевременно говорить, что будет с Конате. Если "Ахмат" пока не получил предложений, то не получил. Возможно, еще получит, — цитирует Селюка "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что форвард "Ахмата" из Грозного Мохамед Конате может сменить клубную прописку этим летом. По слухам, игрок из Буркина-Фасо входит в сферу интересов московского "Локомотива" и загребского "Динамо".
25-летний Мохамед Конате выступает за грозненский "Ахмат" с лета 2021 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость форварда из Буркина-Фасо в 2 миллиона евро.
Селюк: возможно, "Ахмат" еще получит предложения по Конате
Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего грозненского "Ахмата" Мохамеда Конате, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"