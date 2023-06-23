– Безусловно, для того чтобы построить большую европейскую карьеру, добиться успеха на международной арене, Малкому нужно покинуть "Зенит" уже этим летом. В России его уровень будет снижаться. Чем быстрее он уедет из РПЛ, тем больше у него будет шансов стать топ-игроком. Но Малкому нигде не заплатят таких денег, как в "Зените". Так что деньги могут остановить его, и он решит не уезжать из России, — цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Ранее в прессе стала активно обсуждаться информация о том, что футболист петербургского "Зенита" Малком может сменить клубную прописку этим летом и отправиться в Европу. По слухам, бразилец интересен ряду клубов из Европы. В частности, за ним активно следят лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус". Но официальных данных по потенциальному отъезду южноамериканца из РПЛ.
26-летний Малком является футболистом петербургского "Зенита" с лета 2019 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста сборной Бразилии в 30 миллионов евро.
Петржела – о будущем Малкома: ему нигде не заплатят таких денег, как в "Зените". Деньги могут оставить его в России
Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал слухи о том, что нападающий сине-бело-голубых Малком интересен ряду европейских команд.
Фото: ФК "Зенит"