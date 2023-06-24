- Мы будем играть на победу в каждом матче. Кубок для нас важен, поэтому у нас точно не будет проходных матчей. Во всех играх и турнирах мы ставим высокие задачи. "Зенит"? Конечно, мы не испугались. А чего его изучать? Этот клуб чемпион страны, об этом все знают- приводит мнение Волженкина Sport24.
В предыдущем розыгрыше Кубка России "Зенит" пытался пробиться в суперфинал через Путь регионов, так как занял 3-ю строчку в своем квартете. В первом раунде сине-бело-голубые легко справились с "Волгой" из Ульяновска (3:0). Но уже в следующей стадии столичное "Динамо" сумело выбить "Зени"т из розыгрыша Кубка, обыграв своего соперника в серии пенальти. Примечательно, что под руководством Семака "Зенит" 5 раз подряд выиграл чемпионат России. "Балтика" сумела занять 2-е место в минувшем розыгрыше Первой лиги. Это позволило дружине Сергея Игнашева добиться повышения в классе. В следующем сезоне калининградский коллектив будет играть в РПЛ.
Гендиректор "Балтики" - об итогах жеребьевки: "Зенит" мы не испугались
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин поделился своими мыслями по поводу итогов жеребьевки Кубка России.
Фото: ФК "Балтика"