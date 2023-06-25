Как сообщает источник, "Краснодар" определился с будущим защитника Кайо Панталеао. Несмотря на то, что в прессе появлялись слухи о желании "быков" расстаться с бразильцем, команда Сергея Галицкого решила предложить своему футболисту новый контракт. В ближайшее время стороны начнут переговоры о пролонгации текущего договора.
27-летний Кайо выступает за "Краснодар" с 2019 года. Его действующий контракт с российским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского игрока в 2 миллиона евро.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар" собирается предложить защитнику Кайо продление контракта
"Краснодар" планирует оставить в своей команде центрального защитника Кайо Панталеао и предложить ему новый контракт.
Фото: "Чемпионат"