- Бразильцев в "Зените" уже восемь, и они могут подписать еще одного? Может быть, это и много для одной команды, я не знаю. Стоит ли "Спартаку" тоже начать подписывать такое количество бразильцев? Не буду давать советы красно-белым, но важно понимать, что такое количество иностранцев в доминирующих клубах РПЛ повлияет на уровень сборной России. Впрочем, качественные легионеры могут поднять престиж и качество РПЛ, - приводит мнение Рианчо "РБ Спорт".
Отметим, что в тройке лучших бомбардиров минувшего розыгрыша РПЛ два иностранца. Зенитовский бразилец Малком с 23 мяча в 27 играх выиграл гонку голеадоров. Серебро у голландца из "Спартака" Квинси Промеса (20 точных попаданий в 27 встречах). Тройку лидеров замыкает россиянин Федор Чалов, представляющий цвета ЦСКА. Он наколотил 19 мячей в 30 поединках. Среди команд с большим количеством легионеров выделяется "Зенит" из Санкт-Петербурга, снова ставший чемпионом России. В составе невского коллектива выступают 2 колумбийца, 7 бразильцев и 1 игрок сборной Казахстана. Помимо Малкома, у дружины Сергея Семака выделяются бразилец Клаудиньо, ставший одним из лучших ассистентов лиги, его соотечественники полузащитник Вендел и защитник Дуглас Сантос, а также колумбийский опорный хавбек Вильмар Барриос. Все они играют ключевую роль в команде.
Рианчо: большое количество иностранцев в доминирующих клубах РПЛ повлияет на уровень сборной России
Экс-рулевой "Спартака" Рауль Рианчо поделился своей точкой зрения по поводу количества иностранных футболистов в российском первенстве.
Фото: "Чемпионат"