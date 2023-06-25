- Гипотетически зерно есть. Но я не представляю, как это может выглядеть на практике. В виде одного пула спонсоров, который будет содержать все команды? А как же традиции, компании, которые переживают за ту или иную команду, вкладывают деньги? То, о чем вы говорите, сделать, наверно, очень сложно, - объединить все в одну систему, которая генерировала бы деньги и распределяла в равной степени между клубами. Которым, опять же, тоже нужна заинтересованность. Значит, надо платить больше, тем кто наверху. А это уже никак не подразумевает равного бюджета для всех, - приводит комментарий Семака "Объединение отечественных тренеров по футболу".
"Зенит", который 5-й год подряд не отдает никому чемпионский титул РПЛ, имеет самый дорогой состав. Как указывает футбольно-аналитический сайт Transfermarkt. Общая стоимость футболистов дружины Сергея Семака насчитывает 170 млн евро. Это почти на 90 млн больше, чему у финишировавшего вторым ЦСКА из Москвы. Другой московский клуб "Спартак", расположившийся на строчку ниже, имеет состав на сумму 88, 80 млн евро. Самым дорогим игроком РПЛ является зенитовский бразилец Малком, играющий на позиции атакующего полузащитника. Он стоит 30 млн евро.
Примечательно, что именно Малком стал лучшим голеадором российского первенства, наколотив 23 мяча в 27 встречах. Примечательно, что пятерку самых дорогих игроков чемпионата входят только футболисты "Зенита". Помимо Малкома, в список вошли Вендел (24 млн), Клаудиньо (20 млн), Вильмар Барриос (18 млн) и Дуглас Сантос (18 млн.) К легионерам петербуржцев приблизился голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов. Его стоимость составляет 16 млн евро. Кубанский коллектив занял шестое место по итогам сезона в РПЛ.
Семак: равные бюджеты клубов РПЛ? Не представляю, как это может выглядеть на практике
Наставник "Зенита" Сергей Семак поделился своей точкой зрения на возможное уравнивание бюджетов всех клубов РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"