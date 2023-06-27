Легионеры турецкого "Фенербахче" отказываются ехать в Россию на товарищеский турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге, сообщают местные СМИ. По данным источника, в их число входит новичок команды - 37-летний боснийский нападающий Эдин Джеко, который осенью 2022 года выступал против возможного участия сборной Боснии в выездном товарищеском матче со сборной России.
Межсезонный турнир Кубок Пари Премьер состоится в Санкт-Петербурге в период с 1 по 15 июля, матчи с участием "Фенербахче" пройдут с 9 по 15 июля. Помимо клуба из Стамбула и принимающего турнир петербургского "Зенита", в товарищеском соревновании примут участие белградская "Црвена Звезда" и "Нефтчи" из Баку.
Источник: Fotospor
Fotospor: легионеры "Фенербахче", в том числе босниец Джеко, отказываются ехать в Россию на межсезонный турнир
По информации источника, некоторые легионеры стамбульского "Фенербахче" не желают ехать в Санкт-Петербург для участия в предсезонном Кубке Пари Премьер.
Фото: AFP