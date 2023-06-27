По сведениям источника, французская сторона уже полностью рассчиталась за трансфер 26-летнего бельгийца. Сделка была закрыта примерно 2 недели назад. Однако официально о переходе легионера "Спартака" не объявляли до тех пор, пока денежные средства в полном объеме не поступили в Тушино.
В августе 2021 года "Спартак" приобрел Кофрие за 2,5 млн евро. Таким образом, красно-белые заработали на продаже игрока 1 млн евро. В прошлом сезоне Кофрие играл за "Клермон" на правах аренды.
Источник: "РБ Спорт"
"Клермон" заплатил "Спартаку" 3,5 млн евро за трансфер защитника Кофрие
Московский "Спартак" получил от французского "Клермона" отступные в размере 3,5 млн евро за переход защитника Максимилиано Кофрие.
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