- Когда у них был товарищеский матч и Онопко играл за "Спартак", мы внимательно следили за той игрой. Он тогда выступил очень хорошо, подчищал и отдавал точные передачи. Сейчас, я думаю, без проблем он бы вышел за нас и усилил команду. На тренировках Виктор Савельевич очень редко подключается, но когда подключается, то выкладывается по максимуму. Видно, что огонь в его глазах никуда не пропал, - приводит слова Мелёхина Metaratings.ru.
53-летний экс-центральный защитник московского "Спартака", "Реала Овьедо", "Райо Вальекано", сборных СНГ и России Виктор Онопко с июля 2021 года входит в тренерский штаб нашей национальной команды, возглавляемый Валерием Карпиным. С марта 2022 года специалист на правах совмещения является также и тренером "Ростова", которым также руководит Карпин. 1 мая 2023 года Виктор Онопко принял участие в ретро-матче Победы между ветеранами московского "Спартака" и объединенной команды московского "Динамо" и волгоградского "Ротора", который состоялся в Волгограде.
Мелёхин: Онопко без проблем вышел бы за "Ростов" и усилил команду, огонь в его глазах никуда не пропал
Защитник "Ростова" Виктор Мелёхин рассказал о текущей игровой форме тренера желто-синих и сборной России Виктора Онопко.
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