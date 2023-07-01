Футболист "Олимпиакоса" Олег Рябчук не планирует переходить в московский "Спартак", который заинтересован в его трансфере. Это связано с тем, что защитник имеет родственников на Украине, которые негативным образом относятся к потенциальному переезду Олега в Россию. Кроме того, у Рябчука есть предложения из ряда европейских клубов. Он котирует их выше, чем вариант с красно-белыми.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" предложил "Олимпиакосу" 3 миллиона евро за трансфер Олега Рябчука. Однако греческий клуб ответил отказом на подобное предложение и запросил за своего защитника 6 миллионов евро.
25-летний Олег Рябчук выступает за "Олимпиакос" с января 2021 года. Действующий контракт молдавского игрока с клубом из Греции рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 4 миллиона евро.
Источник: Sport24
Sport24: футболист "Олимпиакоса" Рябчук не хочет переходить в "Спартак" из-за украинских родственников
Защитник греческого "Олимпиакоса" Олег Рябчук не хочет переходить в московский "Спартак" в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images