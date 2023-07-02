По сведениям СМИ, в "Зенит" пока не поступали предложения от других клубов о покупке 26-летнего атакующего хавбека Клаудиньо. Боссы чемпиона России не намерены расставаться с бразильцем по собственной инициативе. При этом в петербуржском клубе готовы рассмотреть трансфер Клаудиньо в другой клуб за сумму около 30 млн евро.
Клаудиньо выступает в футболке "Зенита" с 2021 года. Всего за невский коллектив бразилец забил 15 голов и оформил 17 ассистентских действий, поучаствовав в 61 игре. В составе "Зенита" бразильский хавбек дважды поднял над головой чемпионский кубок. Трудовой договор игрока с чемпионом России рассчитан до лета 2027 года. Известный сайт Transfermarkt оценивает Клаудиньо в 20 млн евро. Ранее некоторые источники писали о том, что в кандидатуре зенитовца заинтересован бразильский гранд "Фламенго."
Источник: "СЭ"
"СЭ": "Зенит" оценивает Клаудиньо в 30 млн евро
Санкт-Петербуржский "Зенит" хочет получить за бразильского футболиста Клаудиньо около 30 млн евро.
Фото: "СЭ"