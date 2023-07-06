- Стоит ли "Динамо" искать нового вратаря? Это очень интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Я считаю, что этим вопросом должны заниматься тренеры вратарей команды. Поймите, голкиперы - это некая отдельная позиция на поле. Будущее Шунина и Лещука должны решить именно тренеры вратарей "Динамо" - только они могут понять, стоит ли клубу искать нового стража ворот или нет, - передает слова Орещука "РБ Спорт".
В сезоне-2022/2023 ворота московского "Динамо" защищали два голкипера - 36-летний Антон Шунин и 27-летний Игорь Лещук. На счету Шунина 26 матчей во всех турнирах, 36 пропущенных голов и 7 "сухих" встреч. Лещук принял участие в 14 матчах во всех турнирах (преимущественно в Кубке России - 8), пропустил 21 гол и 3 раза обошелся без пропущенных мячей.
Ранее появилась информация, что руководство "Динамо" планирует расстаться с Лещуком и подписать нового голкипера, в качестве которого рассматриваются кандидатуры Дениса Адамова ("Сочи") и Даниила Худякова ("Локомотив").
"РБ Спорт": "Динамо" расстанется с Лещуком и подпишет нового вратаря
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Орещук: только тренеры вратарей "Динамо" могут понять, стоит ли клубу искать нового стража ворот или нет
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук отреагировал на вопрос о необходимости поиска бело-голубыми нового голкипера.
Фото: ФК "Динамо"