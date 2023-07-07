- У Данила был дискомфорт в передней мышце бедра. Уже всё нормально. На следующей неделе, думаем, будет в общей группе уже в полную, - передает слова Банатина "СЭ".
6 июля "Ростов" провел домашний контрольный матч с махачкалинским "Динамо" (2:1), 23-летний опорный полузащитник и капитан желто-синих Данил Глебов в этой игре участия не принял. Ранее Глебов также пропустил товарищескую игру дончан с новороссийским "Черноморцем" (4:1), которая состоялась 1 июля.
Агент Глебова - о причинах пропуска товарищеских матчей "Ростова": у Данила был дискомфорт в мышце
Агент опорного полузащитника "Ростова" Данила Глебова Павел Банатин рассказал, почему футболист пропустил два товарищеских матча желто-синих.
Фото: ФК "Ростов"