Атакующие полузащитники столичного "Локомотива" - 27-летний Антон Миранчук и 26-летний Рифат Жемалетдинов - могут стать игроками московского ЦСКА, сообщают СМИ. По данным источника, переходы этих игроков могут состояться уже в ходе текущего трансферного окна.
В прошедшем сезоне на счету Миранчука-младшего 34 матча за "Локомотив" во всех турнирах, 11 голов и 6 результативных передач, Жемалетдинов провел 12 матчей во всех турнирах и отметился 2 голевыми пасами.
Ранее стало известно о возможном переходе в московский "Спартак" атакующего полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, а также о вероятном подписании контракта экс-правого защитника "армейцев" Марио Фернандеса с петербургским "Зенитом".
Источник: "Евро-Футбол"
Жемалетдинов и Антон Миранчук могут перейти из "Локомотива" в ЦСКА
По информации СМИ, полузащитники московского "Локомотива" Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов могут продолжить карьеру в столичном ЦСКА.
Фото: РПЛ