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Боснийский форвард "Фенербахче" Джеко приедет в Санкт-Петербург на товарищеский турнир

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Боснийский футболист "Фенербахче" Эдин Джеко попал в состав команды на товарищеский турнир, проходящий в Санкт-Петербург.
Фото: Getty Images
"Фенербахче" на своих ресурсах обнародовал список игроков, которые отправятся на товарищеский турнир, проходящий в Санкт-Петербурге. В состав стамбульского коллектива попал 37-летний босниец Эдин Джеко. Он пополнил команду совсем недавно, перебравшись из "Интера".

Эдин Джеко долгое время играл в Италии. Он представлял цвета "Ромы" и "Интера". В майке миланского коллектива игрок сборной Боснии и Герцеговины сыграл 101 поединков, в них он сумел записать в свой актив 31 гол и оформить 15 голевых пасов. Этим летом он сменил итальянский клуб на "Фенербахче". "Зенит" и турецкий клуб встретятся уже в воскресенье в рамках предсезонного турнира. Примечательно, что ранее Джеко высказывался против проведения спарринга Босния Герцеговина – Россия, который впоследствии был отменен.


Фенербахче Зенит Джеко
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