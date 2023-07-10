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Семак — о состоянии Клаудиньо: по горячим следам — ушиб. Надеюсь, ничего серьёзного

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил состояние нападающего Клаудиньо, получившего травму в матче Кубка PARI Премьер с "Фенербахче" (0:0, 4:3 пен). Бразилец покинул поле в первом тайме.
Фото: ФК "Зенит"
"По горячим следам — ушиб. Есть ли что-то более серьезное — сегодня узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет", — сказал Семак.

Отметим, что 26-летний Клаудиньо покинул поле лично, без помощи медиков. Следующий матч "Зенит" проведёт уже 15 июля, когда сыграет с ЦСКА за Суперкубок России в Казани. Пока нет информации, сможет ли в игре принять участие Клаудиньо, чей контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Семак Клаудиньо Зенит
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