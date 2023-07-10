"По горячим следам — ушиб. Есть ли что-то более серьезное — сегодня узнаем. Надеюсь, ничего серьезного нет", — сказал Семак.
Отметим, что 26-летний Клаудиньо покинул поле лично, без помощи медиков. Следующий матч "Зенит" проведёт уже 15 июля, когда сыграет с ЦСКА за Суперкубок России в Казани. Пока нет информации, сможет ли в игре принять участие Клаудиньо, чей контракт с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Семак — о состоянии Клаудиньо: по горячим следам — ушиб. Надеюсь, ничего серьёзного
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил состояние нападающего Клаудиньо, получившего травму в матче Кубка PARI Премьер с "Фенербахче" (0:0, 4:3 пен). Бразилец покинул поле в первом тайме.
Фото: ФК "Зенит"