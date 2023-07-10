"Не сказал бы, что Медина – незаменимый футболист. Он игрок обоймы, но точно не тот, потеря которого могла бы сказаться на результатах команды", — сказал Алдонин.
26-летний Медина выступал за ЦСКА с января 2022 года, его контракт был рассчитан до лета 2025 года. О переходе парагвайца в "Спартак" стало известно вчера, 10 июля. "Спартак", по сообщениям СМИ, заплатил за игрока шесть миллионов евро одним траншем. Медина подписал контракт до лета 2026 года (данные Transfermarkt).
Источник: "Спорт-Экспресс".
Алдонин — об уходе Медины в "Спартак": не сказал бы, что Хесус был незаменимым для ЦСКА. Не вижу ничего ужасного
Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал переход хавбека армейцев Хесуса Медины в "Спартак".
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