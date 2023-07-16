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Жоаозиньо: если завтра поступит предложение из России, могу вернуться

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Бывший нападающий "Сочи" Жоаозиньо ответил на вопрос о том, рассматривает ли он вариант с возвращением в Российскую Премьер-Лигу.
Фото: "Чемпионат"
– Сейчас приехал домой в Бразилию. Пока никаких предложений от местных клубов не получал, просто приехал домой. Допускаю ли, что вернусь в Россию? Все возможно. Почему нет? Просто пока попрощался, так как уехал. Но если завтра поступит предложение, могу вернуться, — цитирует Жоаозиньо "Матч ТВ".

34-летний Жоаозиньо в настоящее время является свободным агентом. Его последним клубом является "Сочи". За данный коллектив бразильский футболист выступал с августа 2020 года. В июне текущего года его соглашение с южанами истекло, и стороны решили не продлевать сотрудничество. Отметим, что в Российской Премьер-Лиге Жоаозиньо также известен по выступлениям за "Краснодар" и московское "Динамо".


Сочи Жоаозиньо
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