"Фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведенные годы в составе армейского клуба... Наверное, ему осталось играть не так уж и много, он выбрал там, где ему лучше", — сказал Быстров.
Владимир Быстров известен тем, что будучи воспитанником "Зенита" перешёл в "Спартак", а затем вернулся обратно. Сейчас экс-футболист выступает в роли эксперта.
32-летний Марио заключил с новой командой соглашение на сезон с возможностью продления ещё на сезон. Он играл за ЦСКА с 2012 по 2022 год, но не смог вернуться в команду из-за ряда разногласий между сторонами. Они выпустили заявления, которые противоречат друг другу.
Источник: "Матч ТВ".
Быстров — о Фернандесе в "Зените": фанаты ЦСКА должны быть благодарны Марио за проведенные годы
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал переход в команду экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Фото: "Чемпионат"