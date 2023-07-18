– Мы действительно работаем над трансфером Хорхе из ЦСКА. Сейчас ведем переговоры с несколькими клубами. Это все, что я могу сказать на данный момент, — передает слова Лопеса Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль может сменить клубную прописку этим летом. По данным журналиста Ивана Карпова, на колумбийца претендуют столичное "Динамо", петербургский "Зенит", "Краснодар" и греческий ПАОК.
25-летний Хорхе Карраскаль с 2022 года выступает за московский ЦСКА. Его действующее соглашение с "армейцами" рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника сборной Колумбии в 7 миллионов евро.
Агент: мы действительно работаем над трансфером Карраскаля из ЦСКА
Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Хорхе Карраскаля, отреагировал на слухи о возможном уходе его клиента из стана "армейцев" этим летом.
Фото: "Чемпионат"