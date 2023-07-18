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Глава пресс-службы "Спартака": Эракович в "Зените"? Футболисты, которые меняют свое мнение каждый день, нам не нужны

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович, которого хотели подписать красно-белые, переходит в "Зенит".
Фото: Getty Images
— Мы комментируем трансферы только по факту, когда они состоятся. Здесь могу только сказать, нам нужны сильные футболисты и волевые. А такие, которые меняют свое мнение каждый день, нам не нужны, – передает слова Зеленова "СЭ".

Накануне, 17 июля 2023 года, издание Maxbet Sport опубликовало информацию о том, что петербургский "Зенит" договорился о трансфере защитника сербской "Црвены Звезды" Страхини Эраковича. Сине-бело-голубые согласовали с балканским футболистом контракт до лета 2027 года. При этом отмечалось, что клуб с берегов Невы перехватил Эраковича у московского "Спартака", который на протяжении текущего летнего межсезонья вел центрбека и имел с ним определенные договоренности.


Эракович Црвена Звезда Спартак Зенит Российские трансферы Зеленов
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