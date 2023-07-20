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Агент защитника Рожерио — о срыве перехода в "Спартак": мой клиент очень расстроен, сделка была готова

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Винисиус Пратес, агент защитника "Сассуоло" Рожерио, отреагировал на сорванный переход футболиста в московский "Спартак".
Фото: Getty Images
"В клубе казали, что переговоров с Россией не будет из-за ситуации на Украине. Это абсурд. Сделка была готова. Игрок очень расстроен", — сказал Пратес.

Сообщалось, что футболист итальянской команды был приоритетным вариантом для Гильермо Абаскаля в качестве усиления линии обороны. Теперь, вероятно, "Спартак" сконцентрируется на подписании колумбийского защитника "Тоттенхэма" Дэвинсона Санчеса. Сообщалось, что стороны продвинулись в переговорах по этому трансферу.

Источник: "РБ Спорт".


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