- "Балтике" будет, честно говоря, тяжело в РПЛ. Видел несколько матчей калининградцев в прошлом сезоне. Сразу стало понятно, что состав нужно довольно серьезно усиливать. Но пока каких-то существенных изменений я не наблюдаю. В общем, на бумаге команда Сергея Игнашевича уступает многим своим конкурентам. Рад буду ошибиться, но на данный момент перспективы "Балтики" довольно туманные.
Футбольный клуб из Калининграда "Балтика" по итогам прошедшего сезона занял второе место в турнирной таблице Первой лиги и обеспечил прямой выход в российскую Премьер-лигу. Калининградцы вышли в высший дивизион чемпионата России впервые с 1998 года. Первые два тура РПЛ сезона 2023/2024 станут для подопечных Сергея Игнашевича гостевыми. "Балтика" откроет для себя первенство страны 23 июля в Сочи, где встретится с одноименной командой. В рамках второго тура калининградский коллектив сыграет против московского "Спартака". Первый домашний матч состоится 6 августа, соперником новичков РПЛ станет воронежский "Факел".
Источник: "СЭ"
Газзаев: на бумаге "Балтика" уступает многим своим конкурентам. Состав нужно серьезно усиливать
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями о перспективах новичка РПЛ "Балтики".
Фото: ФК "Балтика"