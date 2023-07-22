— Все в "Краснодаре" хотят получить медали, выиграть чемпионство. Будем стремиться к этому, — передает слова Кривцова "Чемпионат".
В пятницу, 21 июля, "Краснодар" взял старт в новом сезоне чемпионата России по футболу. В первом туре соревнования "быки" в гостях сыграли против московского "Динамо". Встреча завершилась победой южан со счетом 3:1.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Краснодар" заработал 48 баллов, проведя 30 матчей. Данный показатель позволил "быкам" занять итоговую шестую строчку в турнирной таблице.
Кривцов: цель "Краснодара" на сезон – выиграть чемпионство
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов ответил на вопрос о том, какая цель у "быков" на новый сезон Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"