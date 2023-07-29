"Почему фанаты плохо относились к Ольге Смородской? Это просто эмоции... Они всегда хотят, чтобы их команда побеждала", — сказал Н'Дойе.
Ольга Смородская была президентом "Локомотива" с 2010 по 2016 год. Даме Н'Дойе выступал за московскую команду с 2012 по 2015 год. Игровую карьеру сенегалец завершил летом 2020 года в составе датского "Копенгагена".
Источник: Sport24.
Экс-форвард "Локо" Н'Дойе: фанаты не любили Смородскую? Это просто эмоции
Бывший нападающий "Локомотива" Даме Н'Дойе объяснил, почему болельщики московской команды не любили Ольгу Смородскую.
Фото: ФК "Локомотив"