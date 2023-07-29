"Саба Сазонов не сыграет в матче с "Крыльями Советов" ввиду микротравмы", — сказали в пресс-службе "Динамо".
21-летний Сазонов ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что грузинским футболистом интересуется "Лион". В московской команде подтвердили эту информацию. Контракт Сазонова с "Динамо" истекает летом 2024 года.
Источник: РИА Новости.
Саба Сазонов пропустит матч с "Крыльями Советов" из-за микротравмы
Защитник "Динамо" Саба Сазонов не полетел с командой в Самару на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" из-за микротравмы.
Фото: ФК "Динамо"