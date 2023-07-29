Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
15:00
ДинамоНе начат
П1 2.85X 3.6П2 2.5
Урал
17:30
Нижний НовгородНе начат
П1 2.1X 3.4П2 3.85
Ростов
20:00
ЗенитНе начат
П1 5X 3.8П2 1.79

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сокол
18:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 3X 3.35П2 2.38
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Саба Сазонов пропустит матч с "Крыльями Советов" из-за микротравмы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник "Динамо" Саба Сазонов не полетел с командой в Самару на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги с "Крыльями Советов" из-за микротравмы.
Фото: ФК "Динамо"
"Саба Сазонов не сыграет в матче с "Крыльями Советов" ввиду микротравмы", — сказали в пресс-службе "Динамо".

21-летний Сазонов ещё не выходил на поле в нынешнем сезоне. Ранее сообщалось, что грузинским футболистом интересуется "Лион". В московской команде подтвердили эту информацию. Контракт Сазонова с "Динамо" истекает летом 2024 года.

Источник: РИА Новости.


Сазонов Динамо Крылья Советов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится