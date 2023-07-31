"По пенальти в ворота ЦСКА вопросов быть не может. Безбородов был в рекомендованной позиции и увидел, что игрок гостей не успел сыграть в мяч и подбил ногу сопернику. Это фол по неосторожности", — сказал Федотов.
Отметим, что по ходу матча, который прошёл вчера, 30 июля, на стадионе "Ахмат Арена" в Грозном, были назначены пять пенальти, все из которых были реализованы. Три мяча на свой счёт записал нападающий московского ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов, дубль на счету нападающего грозненской команды Ибраима Конате.
Источник: "Чемпионат".
Судья Федотов: по пенальти в ворота ЦСКА вопросов быть не может. Безбородов был в рекомендованной позиции
Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал назначенный пенальти в ворота ЦСКА в матче с "Ахматом" (3:2) во 2-м туре РПЛ.
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