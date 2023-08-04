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Караваев: "Зенит" - лучший клуб в России

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Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев ответил на вопрос о своих карьерных перспективах.
Фото: ФК "Зенит"
- Продление контракта на 3+1 означает, что в клуб круче "Зенита" я уже не попаду? Здесь объективно да. "Зенит" - лучший клуб в России. А как будет дальше - посмотрим, - передает слова Караваева Sport24.

28-летний правый защитник Вячеслав Караваев перешел в петербургский "Зенит" из голландского "Витесса" в сентябре 2019 года, сумма трансферной компенсации составила 8 миллионов евро. Действующий контракт Караваева истекает в июне 2026 года и имеет опцию продления еще на один сезон. В текущем сезоне Вячеслав сыграл во всех 4 матчах "Зенита" во всех турнирах и отметился 1 результативным пасом.


Зенит Караваев
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