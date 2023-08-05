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Нападающий "Ростова" Комличенко – о поражении от "Крыльев Советов": сыграли в обороне несобранно, расхлябанно

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко прокомментировал неудачную игру южан в матче третьего тура Российской Премьер-лиги с "Крыльями Советов" (1:5).
Фото: РИА Новости
– Как объяснить неудачное начало матча? Не знаю, сыграли в обороне несобранно, расхлябанно. Может, был недонастрой? У меня лично был настрой, настраивались максимально. Может, у кого?то и не было его, не знаю. Насколько не хватало Осипенко? Как вы думаете? И так понятно. Он лидер в обороне, всем заправляет. Конечно, его не хватает.

Напомним, сегодня, 5 августа 2023 года, "Ростов" провел свой матч в рамках третьего тура Российской Премьер-лиги. Команда Валерия Карпина сыграла против самарских "Крыльев Советов" на чужой для себя "Солидарность Арене". Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу хозяев поля.

Отметим, что в новом розыгрыше чемпионата страны поражение от самарских "Крыльев Советов" стало первым для ростовчан. Ранее они одержали победу над воронежским "Факелом" (2:1) и сыграли вничью с петербургским "Зенитом" (1:1).

Источник: "Матч ТВ"


Ростов Комличенко Крылья Советов
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