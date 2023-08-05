– Выбил мяч из пустых ворот? Игровой момент, без героизма отыграл эпизод, так получилось. Судейство не буду комментировать. Важно, что мы выиграли, и этот эпизод не стоит детально обсуждать.
Замены сработали. Хесус [Медина] забил через 40 секунд, Миша Игнатов вышел и забил. Хорошие замены и командная работа привели к победе. "Рубин" активно начал игру. Мы были готовы к этому. В составе хозяев есть хорошие мастера. Календарь плотный, но футболисты любят играть, матчи – это всегда хорошо, – цитирует Джикию "Матч ТВ".
5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.
Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.
Капитан "Спартака" Джикия – о 4:1 с "Рубином": хорошие замены и командная работа привели к победе
Капитан "Спартака" Георгий Джикия объяснил крупную победу над казанским "Рубином" в гостевом матче 3-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"