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Капитан "Спартака" Джикия – о 4:1 с "Рубином": хорошие замены и командная работа привели к победе

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Капитан "Спартака" Георгий Джикия объяснил крупную победу над казанским "Рубином" в гостевом матче 3-го тура чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
– Выбил мяч из пустых ворот? Игровой момент, без героизма отыграл эпизод, так получилось. Судейство не буду комментировать. Важно, что мы выиграли, и этот эпизод не стоит детально обсуждать.

Замены сработали. Хесус [Медина] забил через 40 секунд, Миша Игнатов вышел и забил. Хорошие замены и командная работа привели к победе. "Рубин" активно начал игру. Мы были готовы к этому. В составе хозяев есть хорошие мастера. Календарь плотный, но футболисты любят играть, матчи – это всегда хорошо, – цитирует Джикию "Матч ТВ".

5 августа московский "Спартак" на выезде одержал крупную победу над казанским "Рубином" в 3-м туре чемпионата России. В составе гостей отличились Тео Бонгонда, Квинси Промес, а также вышедшие на замену Михаил Игнатов и Хесус Медина. Парагвайский полузащитник дебютировал в составе "красно-белых". Медине понадобилось всего 2 касания мяча и 40 секунд после выхода на замену, чтобы забить свой первый гол за новую команду ударом головой.

Команда Гильермо Абаскаля выиграла три матча подряд на старте сезона впервые за 10 лет и вместе с "Краснодаром" с 9 очками возглавила турнирную таблицу РПЛ. "Красно-белые" опережают действующего чемпиона страны "Зенит" на 5 очков.


Спартак Рубин Джикия
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