– Предложения из России были, но Егор не хочет останавливаться на половине пути. Он только сезон провел в "Црвене", команда очень хорошего, высочайшего уровня. В разговоре со мной Егор говорил, что хочет играть в Европе, это его давняя мечта, хочет показать себя там, добиться чего-то.
20-летний Егор Пруцев является воспитанником "Академии ФК". Летом 2022 года полузащитник перешел из "Сочи" в "Црвену Звезду". По версии интернет-портала Transfermarkt, клуб из Белграда заплатил за трансфер российского футболиста 900 тысяч евро. Текущий контракт полузащитника с сербским коллективом рассчитан до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне Пруцев принял участие в 11 матчах своей команды и отметился одной результативной передачей.
Источник: РИА Новости
Отец Пруцева: предложения из России были, но Егор хочет играть в Европе
Игорь Пруцев, отец полузащитника сербской "Црвены Звезды" Егора Пруцева, заявил о том, что его сын не намерен возвращаться в чемпионат России в ближайшее время.
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