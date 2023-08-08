83-летний эксперт, комментируя неопределенность с будущим контрактом Джикии, заявил, что агент и футболист "крутят мозги и набивают цену".
– Что бы я мог ответить Анзору Амберковичу? Он человек в возрасте, старших надо уважать. Время покажет, что и как будет развиваться. Мое мнение – оно в стороне. Есть футболист и клуб. Футболист с агентом могут хотеть все, что угодно, но окончательное решение принимает работодатель – в данном случае "Спартак".
Клуб заявляет, что хочет сохранить игрока, и футболист говорит: "Окей, я согласен". После чего они подписывают трудовой договор, делают фотографию – все довольны. Какое на это мы можем высказать мнение или комментарий? Я тогда правильно сказал: "Время покажет", – приводит слова Шпинева Metaratings.
Руководство "Спартака" пока не предпринимало шагов по продлению контракта с 29-летним защитником. Контракт между сторонами рассчитан до конца мая 2024 года. Договор предусматривает опцию автоматического продления в том случае, если капитан "красно-белых" сыграет не менее 50% матчей за команду в чемпионате. В стартовавшем сезоне Джикия появился на поле в двух играх РПЛ из трех. По информации "СЭ", "Спартак" пролонгирует сотрудничество с уроженцем Москвы ближе к зиме.
Агент Джикии – о фразе Кавазашвили про "крутят мозги и набивают цену": он человек в возрасте, старших надо уважать
Вадим Шпинев, агент капитана "Спартака" Георгия Джикии, рассказал о своем отношении к фразе ветерана "красно-белых" Анзора Кавазашвили.
Фото: ФК "Спартак"