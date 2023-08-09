34-летний испанский специалист, отвечая на вопрос о подготовке команды к кубковому матчу с "Пари НН", переадресовал его главе РПЛ. Абаскаль посетовал, что волжане получат больше времени на восстановление к играм чемпионата России.
– Как прошла подготовка к матчу? Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной. Но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне, – приводит слова Алаева "Матч ТВ".
8 августа "Спартак" добился волевой победы над "Пари Нижний Новгород" в результативном матче 2-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Игра состоялась на столичном стадионе "Открытие Банк Арена" и закончилась с хоккейным счетом 5:4 (3:1) в пользу хозяев. Сразу после стартового свистка "Спартак" завладел инициативой и повел 2:0 уже к 15-й минуте встречи благодаря голам Леона Классена и Данила Пруцева - 2:0. На 29-й минуте Тимур Сулейманов отквитал один мяч - 2:1. Спустя всего 7 минут Павел Мелешин восстановил статус-кво - 3:1 в пользу "Спартака".
В начале второго тайма "Пари НН" удалось за 10 минут трижды поразить ворота голкипера москвичей Ильи Свинова. На 46-й минуте отличился Эдгар Севикян, на 50-й - Виктор Александров. На 56-й минуте Тимур Сулейманов оформил дубль и впервые в матче вывел гостей вперед - 3:4. После пропущенного гола Гильермо Абаскаль выпустил на поле новичка Сергея Рябчука, Кристофера Мартинса, Романа Зобнина, Квинси Промеса и Тео Бонгонда, перевернув ход игры. "Спартак" вновь завладел инициативой, и на 80-й минуте Михаил Игнатов с передачи Промеса сравнял счет - 4:4. На 90-й минуте точный удар Квинси Промеса в угол ворот принес "красно-белым" волевую победу со счетом 5:4. "Спартак" набрал 6 очков и возглавил квартет D по итогам двух туров.
Глава РПЛ Алаев – Абаскалю: подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне
Глава Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на критику со стороны главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: РФС