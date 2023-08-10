– Такие ситуации [с легионерами в РПЛ] могут случиться когда угодно. Никто не застрахован от человеческой глупости и трусости. Это, безусловно, может повториться. Трусость – это такая штука, которую путают с осторожностью. Норманн струсил и убежал. Люди, которые играют в футбол – это люди, которые не боятся получить травму.
Полная чушь – бояться жить в Москве. Это один из самых безопасных городов. Все сделано для человека. Бояться абсолютно нечего. Считаю, мало футболистов, которые поведут себя так же, как Норманн. Трус не играет в футбол, а Норманн оказался трусом, – приводит слова Добровинского "СЭ".
Ранее полузащитник "Ростова" Матиас Норманн, выступающий на правах аренды за "Динамо", в одностороннем порядке разорвал контракты с обоими российскими клубами. Причиной такого шага со стороны 27-летнего норвежца послужила недавняя атака дронов на здания "Москва-Сити". Норманн покинул пределы Российской Федерации в целях безопасности.
Арендное соглашение скандинава с "бело-голубыми" истекало 20 августа, после чего он должен был вернуться в расположение "Ростова". Оба российских клуба планируют совместно обратиться в арбитражный суд на предмет невыполнения условий контракта со стороны Норманна. Дончане выступили с официальным заявлением, в котором подчеркивается, что "желто-синие" не считают "действия Норманна и его представителей законными и обоснованными".
В ближайшем туре чемпионата России "Ростов" 12 августа примет казанский "Рубин", а "Динамо" на следующий день дома встретится с новичком РПЛ калининградской "Балтикой".
Адвокат Добровинский – об отъезде Норманна: полная чушь – бояться жить в Москве. Это один из самых безопасных городов
Известный адвокат Александр Добровинский отреагировал на ситуацию с односторонним разрывом контракта с "Динамо" и "Ростовом" со стороны полузащитника Матиаса Норманна и своевольным отъездом норвежца из России.
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