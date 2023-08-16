– Он обозвал меня дебилом. Я удивился этим словам. Удивился, что он говорил, будто я подходил к Дзюбе несколько раз, спрашивал, уходит ли Баринов. Это не я спрашивал. Меня эти слова задели. Он тренировал сборную России, ЦСКА. Мне кажется, что говорить такие слова неправильно. Слова Слуцкого меня задели. Мы видели, что он наврал – это можно назвать клеветой. Ещё и оскорбление, – цитирует Бородина "РБ Спорт".
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц отметил, что высказывание Леонида Слуцкого не подпадает под юрисдикцию комитета. Но слова 52-летнего специалиста, который назвал корреспондента "19-летним дебилом", может рассмотреть комитет по этике РФС.
16 августа в Москве состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На нем рассматривался инцидент между футболистом "Локомотива" Артемом Дзюбой и 19-летним журналистом "РБ Спорт", произошедший на парковке "РЖД Арены" после окончания встречи 4-го тура чемпионата России между "железнодорожниками" и "Крыльями Советов". Игра завершилась вничью - 1:1.
Корреспондент задал 34-летнему форварду "красно-зеленых" вопрос, связанный с его предполагаемой результативностью в новом сезоне. Дзюба счел его провокационным и сначала отказался отвечать, а затем пригрозил "засунуть телефон в одно место" представителю СМИ. По итогам заседания глава КДК РФС Артур Григорьянц объявил о том, что нападающему вынесена двухматчевая дисквалификация условно. Кроме того, Дзюбе придется заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей за свое поведение. Глава комитета отдельно отметил, что футболист не принес свои извинения журналисту издания.
19-летний журналист Бородин: слова Слуцкого меня задели. Мы видели, что он наврал
Корреспондент "РБ Спорт" Виталий Бородин признался, что его задело оскорбительное высказывание в свой адрес со стороны экс-главного тренера казанского "Рубина" Леонида Слуцкого.
Фото: ФК "Рубин"