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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Динамо
15:00
ЦСКАНе начат
П1 2.85X 3.75П2 2.5
Балтика
17:30
УралНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.9
Краснодар
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 1.97X 4П2 3.75
Сочи
20:00
РостовНе начат
П1 2.45X 3.55П2 3.05

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шинник
17:00
КубаньНе начат
П1 2.3X 3.35П2 3.15
Сокол
17:30
ХимкиНе начат
П1 3.35X 3.35П2 2.21
Волгарь
18:00
ЕнисейНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.75X 3.35П2 2.75
Ливерпуль
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.26X 7.2П2 10
Вулверхэмптон
17:00
Брайтон энд ХоувНе начат
П1 3.85X 3.85П2 1.96
Тоттенхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 2.9X 3.85П2 2.4
Манчестер Сити
22:00
НьюкаслНе начат
П1 1.85X 4.1П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
18:00
СельтаНе начат
П1 1.75X 3.6П2 5.6
Альмерия
20:30
Реал МадридНе начат
П1 7.6X 5.4П2 1.41
Осасуна
22:30
АтлетикНе начат
П1 3X 3.15П2 2.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
19:30
НаполиНе начат
П1 8X 5.2П2 1.41
Эмполи
19:30
ВеронаНе начат
П1 2.35X 3.3П2 3.3
Дженоа
21:45
ФиорентинаНе начат
П1 3.5X 3.3П2 2.25
Интер
21:45
МонцаНе начат
П1 1.42X 5.2П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аугсбург
16:30
Боруссия МНе начат
П1 2.75X 3.7П2 2.5
Хоффенхайм
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.26X 3.75П2 3.1
Штутгарт
16:30
БохумНе начат
П1 1.75X 4.2П2 4.5
Вольфсбург
16:30
ХайденхаймНе начат
П1 1.66X 4.4П2 5
Байер
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 2.47X 3.65П2 2.85
Боруссия Д
19:30
КёльнНе начат
П1 1.53X 5П2 5.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лион
18:00
МонпельеНе начат
П1 1.86X 4.1П2 4
Тулуза
22:00
ПСЖНе начат
П1 5.4X 4.5П2 1.62
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Комличенко – о прошлом сезоне "Ростова": были бы чуть профессиональнее — может, зацепились бы за медали

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о выступлении южан в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"
— Были бы чуть профессиональнее — может, зацепились бы за медали. Но задача была не вылететь — мы и не вылетели. Четвертое место — тоже круто. Выше головы. Столько пенальти, столько очков на последних минутах, удача — вот и сложилось, — цитирует Комличенко Sport24.

В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Ростов" сумел заработать 53 балла за 30 матчей. Коллектив Валерия Карпина занял итоговое четвертое место в турнирной таблице. При этом южане отстали от московского "Спартака", который финишировал третьим, лишь на одно очко.

После четырех туров нынешнего сезона чемпионата России "Ростов" заработал семь баллов. Он занимает седьмое место в таблице.


Комличенко Ростов Карпин
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