— Были бы чуть профессиональнее — может, зацепились бы за медали. Но задача была не вылететь — мы и не вылетели. Четвертое место — тоже круто. Выше головы. Столько пенальти, столько очков на последних минутах, удача — вот и сложилось, — цитирует Комличенко Sport24.
В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги "Ростов" сумел заработать 53 балла за 30 матчей. Коллектив Валерия Карпина занял итоговое четвертое место в турнирной таблице. При этом южане отстали от московского "Спартака", который финишировал третьим, лишь на одно очко.
После четырех туров нынешнего сезона чемпионата России "Ростов" заработал семь баллов. Он занимает седьмое место в таблице.
Комличенко – о прошлом сезоне "Ростова": были бы чуть профессиональнее — может, зацепились бы за медали
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко высказался о выступлении южан в минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Ростов"