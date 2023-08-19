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ХайденхаймЗавершен
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Помазун: с "Балтикой" было сложнее, чем в игре со "Спартаком"

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Голкипер "Урала" Илья Помазун поделился мыслями после матча 5-го тура РПЛ против "Балтики" (1:0).
Фото: РИА Новости
"Самое главное, что мы выиграли. Играли на команду, заработали очень сложные три очка. Сказал бы, что даже сложнее, чем в игре со "Спартаком". "Балтика" сегодня организованная и тяжелая команда, с которой сложно играть", - цитирует Помазуна "Матч ТВ".

Сегодня, 19 августа, в рамках 5-го тура российской Премьер-лиги "Урал" на выезде обыграл калининградскую "Балтику" (0:1). Вратарь уральцев Илья Помазун был признан лучшим игроком матча. Напомним, в прошлом туре екатеринбуржцы обыграли московский "Спартак" со счетом 3:2.

"Урал" набрал 13 очков и поднялся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. Следующим соперником команды Виктора Ганчаренко в текущем чемпионате России станет действующий чемпион - "Зенит".


Помазун Урал Балтика Спартак
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