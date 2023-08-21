Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
КАМАЗ
17:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.19X 3.35П2 3.4
Торпедо
19:24
НефтехимикНе начат
П1 1.96X 3.45П2 3.95

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
22:00
АрсеналНе начат
П1 4.7X 3.9П2 1.81

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
20:00
СевильяНе начат
П1 3.6X 3.1П2 2.33
Гранада
22:30
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.7X 3.2П2 2.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
КальяриНе начат
П1 1.69X 3.85П2 5.6
Болонья
21:45
МиланНе начат
П1 4.1X 3.65П2 2
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Салихова: "Спартаку" надо определяться со стартовым составом, иначе можно закончить, как в прошлом сезоне

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова после поражения "Спартака" от "Зенита" (1:3) в 5-м туре РПЛ заявила, что красно-белым нужно срочно определиться со стартовым составом.
Фото: РБК Спорт
"Спартаку" надо определяться со стартовым составом, перестать кардинально ротировать его и наигрывать ключевые связки. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году", — сказала Салихова.

Московский "Спартак" минувший сезон закончил на третьем месте турнирной таблицы, пропустив вперёд ЦСКА и "Зенит". Нынешний сезон команда начала с трёх побед подряд, однако затем проиграла две встречи "Уралу" и "Зениту", опустившись на шестое место в турнирной таблице.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Салихова Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится