"Спартаку" надо определяться со стартовым составом, перестать кардинально ротировать его и наигрывать ключевые связки. Иначе можно закончить, как в прошлом сезоне, когда за полгода растранжирили все преимущество, наработанное в 2022 году", — сказала Салихова.
Московский "Спартак" минувший сезон закончил на третьем месте турнирной таблицы, пропустив вперёд ЦСКА и "Зенит". Нынешний сезон команда начала с трёх побед подряд, однако затем проиграла две встречи "Уралу" и "Зениту", опустившись на шестое место в турнирной таблице.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Салихова: "Спартаку" надо определяться со стартовым составом, иначе можно закончить, как в прошлом сезоне
Зарема Салихова после поражения "Спартака" от "Зенита" (1:3) в 5-м туре РПЛ заявила, что красно-белым нужно срочно определиться со стартовым составом.
Фото: РБК Спорт