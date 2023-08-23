– Начал смотреть и выключил. Неинтересно. Много мата. Я не против такого формата, но когда матом прям разговаривают, не считаю это уместным. Нужно уважать язык, зрителей. Все, что там произносят, не очень красиво. В общем, так нельзя, я считаю.
Напомним, в этом году нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба и известный российский тренер Леонид Слуцкий начали съемки шоу "Ну, так нельзя", которое выходит на ютуб-канале "Коммент.Шоу". Они являются ведущими данной программы и приглашают к себе для беседы футбольных личностей. Стоит отметить, что передача Дзюбы и Слуцкого носит юмористический характер.
Источник: "СЭ"
Мусагалиев – о шоу Дзюбы и Слуцкого: начал смотреть и выключил. Нужно уважать зрителей
Известный телеведущий и юморист Азамат Мусагалиев поделился мыслями о шоу нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы и тренера Леонида Слуцкого.
Фото: РИА Новости