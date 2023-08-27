"По-любому за Георгича будем биться до конца. Да и нет в команде панических настроений. Мы даже не разговариваем о какой-то отставке", — сказал Комличенко.
Напомним, "Ростов" проиграл два последних матча чемпионата России с общим счётом 0:5. Команда с семью очками располагается на 10-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре дончане дома сыграют с "Динамо".
Источник: Sport24.
Комличенко: за Карпина будем биться до конца. Никто не говорит про отставку
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко заявил, что в команде не ходят обсуждения о возможной отставке главного тренера Валерия Карпина.
Фото: Чемпионат