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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
17:30
БалтикаНе начат
П1 2.39X 3.35П2 3.1
Сочи
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.31X 3.8П2 3.1

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
4 - 2 4 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Тюмень1 тайм
П1 1.28X 5П2 9.3
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.75
Динамо Мх
19:00
ШинникНе начат
П1 1.8X 3.5П2 4.8
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
П1 2.39X 3.25П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бернли
1 - 2 1 2
Астон Вилла2 тайм
П1 85X 15.5П2 1.04
Шеффилд
0 - 0 0 0
Манчестер Сити2 тайм
Ньюкасл
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.26X 3.85П2 3.05

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
18:30
БарселонаНе начат
П1 3.35X 3.8П2 2.19
Валенсия
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.84X 3.5П2 5
Атлетик
22:30
БетисНе начат
П1 1.98X 3.5П2 4.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
19:30
ЛеччеНе начат
П1 1.75X 3.8П2 5.2
Ювентус
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.69X 3.9П2 5.6
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.73X 3.85П2 5.2
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.37X 5.8П2 8.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
1 - 0 1 0
Айнтрахт1 тайм
П1 1.46X 4П2 9.2
Бавария
18:30
АугсбургНе начат
П1 1.11X 12П2 22

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
2 - 2 2 2
ГаврЗавершен
Страсбур
1 - 0 1 0
Тулуза2 тайм
П1 1.32X 4.4П2 17.5
Клермон
0 - 0 0 0
Мец2 тайм
П1 3.1X 1.79П2 6.2
Монпелье
1 - 3 1 3
Реймс2 тайм
П1 32X 9.2П2 1.11
Лорьян
18:05
ЛилльНе начат
П1 3.95X 3.65П2 1.98
Ницца
21:45
ЛионНе начат
П1 2X 3.8П2 3.75
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Комличенко: никогда в "Ростове" такого не было, чтобы из-за финансов игроки проигрывали

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Нападающий "Ростова" Николай Комличенко опроверг информацию о задержках по зарплате в клубе.
Фото: СЭ
"Проблемы с результатами связаны с задержками по зарплате? ? Покажите мне, кто эти слухи запустил, кто это все закидывает. У нас вообще нет проблем с финансированием... Смешно слышать такое. Никогда в "Ростове" такого не было, чтобы из-за финансов игроки проигрывали", — сказал Комличенко.

Напомним, донской клуб под руководством Валерия Карпина уступил в двух последних матчах Российской Премьер-Лиги. Сейчас у команды семь очков в шести встречах и 10-я строчка в турнирной таблице. Ранее Комличенко заявил, что в команде нет даже ни намёка на возможное увольнения Карпина.

Источник: Sport24.


Комличенко Ростов
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