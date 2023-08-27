"Проблемы с результатами связаны с задержками по зарплате? ? Покажите мне, кто эти слухи запустил, кто это все закидывает. У нас вообще нет проблем с финансированием... Смешно слышать такое. Никогда в "Ростове" такого не было, чтобы из-за финансов игроки проигрывали", — сказал Комличенко.
Напомним, донской клуб под руководством Валерия Карпина уступил в двух последних матчах Российской Премьер-Лиги. Сейчас у команды семь очков в шести встречах и 10-я строчка в турнирной таблице. Ранее Комличенко заявил, что в команде нет даже ни намёка на возможное увольнения Карпина.
Источник: Sport24.
Комличенко: никогда в "Ростове" такого не было, чтобы из-за финансов игроки проигрывали
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко опроверг информацию о задержках по зарплате в клубе.
Фото: СЭ