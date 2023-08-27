"По поводу отсутствия голов ко мне претензии? Конечно, ко мне. Тут все понятно. Есть нападающий, который не забивает. И претензии могут быть только ему — то есть мне", — сказал Комличенко.
28-летний Комличенко в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах, в которых забил три гола и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Источник: Sport24.
Комличенко: конечно, ко мне есть претензии по поводу голов. Есть нападающий, который не забивает
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко признался, что к нему есть претензии по поводу малого количества голов в нынешнем сезоне.
Фото: "Чемпионат"